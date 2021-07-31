Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Falette'e Süper Lig'den talip çıktı. Hatayspor'un 29 yaşındaki stoperi istediği kaydedildi. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Falette için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre 29 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı teknik direktör Ömer Erdoğan da çok istiyor.

Kariyerine Tours takımında başlayan Falette, sırasıyla Lorient, Stade Lavallois, Stade Brest, Metz, Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Hannover'a transfer olmuştu. Deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 800 bin euro...

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