Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Recep Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.