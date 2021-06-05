Son dakika transfer haberleri: Hatayspor Saba Lobjanidze'yi kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gürcü kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Hatayspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen ve Gürcü sağ kanat Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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