05 Haziran 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberleri: Hatayspor Saba Lobjanidze'yi kadrosuna kattı

Hatayspor Lobjanidze'yi kadrosuna kattı
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekiplerinden Atakaş , Gürcü kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi 'da transfer çalışmaları hızlandı. temsilcisi, geçtiğimiz sezon forması giyen ve Gürcü sağ kanat ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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