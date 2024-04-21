Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor Corendon Airlens Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Bitexen Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bitexen Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adam Buksa, 90+4. dakikada penaltıdan Zymer Bytyqi attı.

Atakaş Hatayspor'un tek golü 26. dakikada Dele-Bashiru kaydetti.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 45 yaptı. Atakaş Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Bitexen Antalyaspor Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.