Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında Bitexen Antalyspor ile Atakaş Hatayspor Corendon Airlines Stadyumu'nda karşı karşya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
BITEXEN ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Bitexen Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Ömer, Güray, Kaluzinski, Saric, Van De Streek, Safuri, Larsson, Buksa
Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivas, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg
BITEXEN ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports Max 1'de canlı olarak ekrana geliyor.