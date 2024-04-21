Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor CANLI (Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2024- 19:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024- 19:01