Hatayspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor ile Giresunspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya gelecek ve müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hatayspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının detayları...

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 10:30