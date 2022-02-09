CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Hatayspor Yeni Hatay Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Kritik maçı Mert Güzenge yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.