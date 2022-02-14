Hatayspor Göztepe maçı CANLI İZLE (Hatayspor-Göztepe canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. 3 maçtır galip gelemeyen ev sahibi galibiyet ararken, konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Hatayspor-Göztepe maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 19:54