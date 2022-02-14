Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip kötü gidişe son vermek isterken, İzmir temsilcisi ise çıkış yakalamak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
HATAYSPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Kahraba, El Kaabi, Diouf.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Wilker, Atakan, Kahraman, Moubandje, Soner, Aytaç, Tijanic, Halil, Di Santo.
HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor ile Göztepe arasındaki maç saat 20.00'de başladı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.