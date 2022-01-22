Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak İnegölspor'da forma giyen Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Atakaş Hatayspor, son olarak İnegölspor forması giyen Selimcan Temel'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncumuz şu anda Hatay' da takımla birlikte çalışmalara başladı. İmza töreni Pazartesi günü düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.