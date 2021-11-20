20 Kasım 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Hatayspor 3-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hatayspor evinde hata yapmadı!
HATAYSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Atakaş Hatayspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Hatayspor, Antalyaspor'u 3 golle mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Ribeiro ve penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Antalyaspor'un tek golü Paul Mukairu'dan geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

14. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HATAYSPOR HABERLERİ
Hatayspor - Antalyaspor | CANLI Hatayspor - Antalyaspor | CANLI
Adana Demirspor evinde kazandı! Adana Demirspor evinde kazandı!
Kartal Hatay’da kayıp! Kartal Hatay'da kayıp!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör