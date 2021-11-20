Hatayspor 3-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Atakaş Hatayspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Hatayspor, Antalyaspor'u 3 golle mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Ribeiro ve penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Antalyaspor'un tek golü Paul Mukairu'dan geldi.
Bu sonuçla Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
14. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...