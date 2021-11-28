Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım (Sivas - Hatay maçı canlı izle)

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Hatayspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Samba, Uğur, Ulvestad, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf

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