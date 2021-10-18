Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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