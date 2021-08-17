Son dakika transfer haberi: Hatayspor eski Fenerbahçeli Simon Falette'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, tanıdık bir futbolcuyu kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Gineli futbolcu Simon Falette, Hatayspor ile üç yıllık anlaşma imzaladı. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Alman ekibi Frankfurt tarafından Hannover'e transfer olan tecrübeli futbolcu bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

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