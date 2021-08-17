19 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Hatayspor eski Fenerbahçeli Simon Falette'i kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, tanıdık bir futbolcuyu kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Gineli futbolcu Simon Falette, Hatayspor ile üç yıllık anlaşma imzaladı. | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Alman ekibi Frankfurt tarafından Hannover'e transfer olan tecrübeli futbolcu bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.
Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Simon Falette 💪🏻— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 17, 2021
Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.✍️https://t.co/Qzvlf2nY8M#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/9iY5SdfIum
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HATAYSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası