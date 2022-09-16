Hatayspor 0-4 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Kayserispor'un gollerini Mensah, Cardoso, Bertolacci ve Gavranovic kaydetti.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 22:09
Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dkaikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti.
Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 9'a yükseltti. Serkan Özbalta'nın başında olduğu Hatayspor henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla haftayı kapattı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.