Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'a 4-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta yollar ayrılıyor.
Volkan Demirel Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans sergileyen Volkan Demirel, sezon sonunda İstanbul ekibinden ayrılmıştı. Genç çalıştırıcının adı Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe ile anılırken, Spor Toto Süper Lig ekibinin 40 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.09.2022- 10:57
Özbalta yönetiminde 7 maçta 6 mağlubiyet ile 1 beraberlik elde eden Güney ekibinde teknik direktörlük görevi için en güçlü aday belli oldu.
HATAYSPOR'DA VOLKAN DEMİREL SESLERİ
Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor'da hocalık görevi için Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel ismi ön plana çıktı. Özbalta ile yollarını ayırdıktan sonra Hatay yönetimi, Demirel ile görüşecek.