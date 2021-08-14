14 Ağustos 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Hatayspor'da Aaron Boupendza'nın ayrılığı resmen açıklandı!

Boupendza’nın ayrılığı resmen açıklandı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Güney ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesinde açıklamalarda bulundu ve kadroda yer almayan Boupendza'nın yurt dışından bir takıma transfer olduğunu açıkladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin gündeminde de olduğu konuşulan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oyuncunun Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmamasının nedeni sorulan Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." dedi.

KATAR'A TRANSFER OLUYOR

Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Futbolcuları Aaron Salem Boupendza ile ilgili son olarak, "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." demişti.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı belirtildi.

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