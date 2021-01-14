Son dakika: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da tecrübeli oyuncu Helder Barbosa ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da tecrübeli oyuncu Helder Barbosa ile yollar ayrıldı. Hatayspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" açıklamaları kullanıldı.

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