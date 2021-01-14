14 Ocak 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı...

Süper Lig ekibi resmen açıkladı! Ayrılık...
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

ekiplerinden 'da tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

ekiplerinden 'da tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı. Hatayspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" açıklamaları kullanıldı.

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