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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

7 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşıp ipi göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlarken, sözleşmesi biten isimlerle ise mukavele yenilenmedi. Kadro şişkinliğini ve maliyeti azaltarak kaynak oluşturmak isteyen F.Bahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ise takımdan ayrılacaklar konusunda kararını verdi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:18
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçına çıkarken bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına umut verdi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Samatta için 6 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

Takımdaki harcama limiti ve oyuncu giderlerini de düşünen Kanarya, bonservisleri elinde olan Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı da renklerine bağladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

Sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Papiss Cisse ile yenilemeyen sarı-lacivertli takım; Michael Frey, Harun Tekin ve Deniz Türüç'le de yollarını ayırdı.

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