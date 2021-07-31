Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...

7 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşıp ipi göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlarken, sözleşmesi biten isimlerle ise mukavele yenilenmedi. Kadro şişkinliğini ve maliyeti azaltarak kaynak oluşturmak isteyen F.Bahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ise takımdan ayrılacaklar konusunda kararını verdi. İşte o futbolcular ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:18 ABONE OL