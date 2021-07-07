07 Temmuz 2021, Çarşamba

HATAYSPOR

Hatayspor Sackey'le sözleşme uzattı!

Hatayspor yıldız ismin sözleşmesini uzattı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'in sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki futbolcu ile bordo-beyazlı kulüp 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Ön libero mevkiinde oynayan başarılı futbolcu geçen sezon 28 lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

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