08 Temmuz 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberleri: Mehdi Boudjemaa Hatayspor'da

Hatayspor Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti
HATAYSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Fransız ön libero Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, onursal başkan Lütfü Savaş'ın 3 yıllık sözleşme imzalanan Boudjemaa ile canlı bağlantı üzerinden görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'ya ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR HABERLERİ
Hatayspor yıldız ismin sözleşmesini uzattı! Hatayspor yıldız ismin sözleşmesini uzattı!
Bir transfer daha resmen açıklandı! Bir transfer daha resmen açıklandı!
Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor! F.Bahçe ve G.Saray... Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör