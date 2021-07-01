01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Bir transfer daha resmen açıklandı! Abdullah Yiğitler Atakaş Hatayspor'da
Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon yükselen ve başarılı performansıyla takdir toplayan Atakaş Hatayspor'dan transfer hamlesi geldi. Hatayspor, 21 yaşındaki genç kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-beyazlıların genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. | Son dakika spor haberleri
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.
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