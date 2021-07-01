01 Temmuz 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Bir transfer daha resmen açıklandı! Abdullah Yiğitler Atakaş Hatayspor'da

Bir transfer daha resmen açıklandı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon yükselen ve başarılı performansıyla takdir toplayan Atakaş Hatayspor'dan transfer hamlesi geldi. Hatayspor, 21 yaşındaki genç kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-beyazlıların genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.

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