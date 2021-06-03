03 Haziran 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberi: Hatayspor Bertuğ Özgür Yıldırım kadrosuna kattı!

Hatayspor genç forveti kadrosun kattı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika transfer haberi: ekibi , 18 yaşındaki forvet 'ı kadrosuna kattı.

ekibi , 18 yaşındaki forvet 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Onursal başkan 'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş 'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA

Kulübümüz daha önce forması giyen forvet oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Bertuğ Yıldırım'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.


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