02 Haziran 2021, Çarşamba

HATAYSPOR

Hatayspor Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile anlaştı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

3 büyükler listesindeydi... Yeni takımıyla imzaladı
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

ekiplerinden , 'le sözleşmesi sona eren 'a 2 yıllık imza attırdı. 23 yaşındaki oyuncuyu , ve da istiyordu. | Son dakika transfer haberleri

Atakaş defans hattını güçlendirdi. Güney temsilcisi, ile sözleşmesi sona eren 'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

23 yaşındaki stoper , ve 'ın da transfer listesinde bulunuyordu.

1.92'lik defans oyuncusu, bu sezon İstanbul temsilcisinde toplam 16 maça çıktı ve 1.460 dakika süre aldı.

FATİH KURUÇUK KİMDİR?

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibiyle sözleşmesi biten Kuruçuk, Hatayspor'a transfer oldu.

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