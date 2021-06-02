Hatayspor Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile anlaştı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'a 2 yıllık imza attırdı. 23 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu. | Son dakika transfer haberleri
Atakaş Hatayspor defans hattını güçlendirdi. Güney temsilcisi, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
23 yaşındaki stoper Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyordu.
1.92'lik defans oyuncusu, bu sezon İstanbul temsilcisinde toplam 16 maça çıktı ve 1.460 dakika süre aldı.
FATİH KURUÇUK KİMDİR?
21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibiyle sözleşmesi biten Kuruçuk, Hatayspor'a transfer oldu.
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