26 Mayıs 2021, Çarşamba

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Süper Lig'de 22 golle gol kralı olan Gabonlu futbolcu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi anılan golcü oyuncunun yeni adresi İtalya oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

'de fırtına gibi esen 'ya transfer oluyor.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

sitesine göre, , 24 yaşındaki yıldız oyuncu için İtalyan devi ile 8 milyon Euro karşılığında anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Boupendza ile , , ve da ilgileniyordu.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

RUSYA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Devre arasında takımlarından , için 8 milyon Euro teklif etmişti.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için 'da kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

TARİHE GEÇTİ

Sezonun başında fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki golcü, adını ilk yarıda oynanan maçıyla duyurmuştu. Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atan Gabonlu oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Boupendza, bu yıl çıktığı 38 maçta, 22 gol, 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olan yıldız isim, bu sezon en çok konuşulan futbolculardan biri olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

İşte Gabon Review sitesinde yer alan haber:

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