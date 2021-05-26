Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Süper Lig'de 22 golle gol kralı olan Gabonlu futbolcu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi anılan golcü oyuncunun yeni adresi İtalya oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Aaron Boupendza Serie A'ya transfer oluyor.
Gabon Review sitesine göre, Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için İtalyan devi Atalanta ile 8 milyon Euro karşılığında anlaştı.
Boupendza ile Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic ve Rangers da ilgileniyordu.
RUSYA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ
Devre arasında Rus Ligi takımlarından Krasnodar, Aaron Boupendza için 8 milyon Euro teklif etmişti.
Kulüpler anlaşsa da Gabonlu golcü transferden son anda vazgeçtiği için Hatay'da kalmıştı.
TARİHE GEÇTİ
Sezonun başında fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki golcü, adını ilk yarıda oynanan Antalyaspor maçıyla duyurmuştu. Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atan Gabonlu oyuncu, ligde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan futbolcular listesine girmeyi başarmıştı.
Boupendza, bu yıl çıktığı 38 maçta, 22 gol, 1 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olan yıldız isim, bu sezon en çok konuşulan futbolculardan biri olmuştu.
İşte Gabon Review sitesinde yer alan haber:
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