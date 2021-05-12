Hatayspor Soner Örnek'le yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Hatayspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-beyazlı ekipte takım kaptanlarından Soner Örnek ile yollar ayrıldı.
2015-16 sezonunda takıma katılan ve Hatayspor'un başarısında büyük rol edinen tecrübeli defans, 6 senenin ardından Hatayspor'a veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
Hatayspor'da kaptan olarak da görev alan Soner Örnek, takımının Süper Lig'e çıkma serüveninde önemli başarılara imza atmıştı.
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