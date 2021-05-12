12 Mayıs 2021, Çarşamba

HATAYSPOR

Hatayspor Soner Örnek'le yollarını ayırdı

Hatayspor’da ayrılık! Gaziantep maçı öncesi...
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında ile karşılaşacak 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-beyazlı ekipte takım kaptanlarından ile yollar ayrıldı.

2015-16 sezonunda takıma katılan ve 'un başarısında büyük rol edinen tecrübeli defans, 6 senenin ardından Hatayspor'a veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor'da kaptan olarak da görev alan Soner Örnek, takımının 'e çıkma serüveninde önemli başarılara imza atmıştı.

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