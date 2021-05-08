08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Hatayspor 1-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Hatayspor evinde Denizlispor'u Boupendza'nın golü ile 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'în 40. haftasında Hatayspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Boupendza kaydetti.
Hatay bu galibiyetle puanını 58 yaparak 6. sıraya yükseldi. Denizli ise 29 puanla son sırada yer aldı.
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