08 Mayıs 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Hatayspor 1-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor Boupendza ile kazandı!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında evinde 'u Boupendza'nın golü ile 1-0 mağlup etti.

'în 40. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Boupendza kaydetti.

bu galibiyetle puanını 58 yaparak 6. sıraya yükseldi. ise 29 puanla son sırada yer aldı.

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