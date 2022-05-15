Konyaspor 3-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konyaspor ile Hatayspor Süper Lig'in 37. haftasında mücadele etti. Zorlu maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla yeşil beyazlılar oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bytyqi, Michalak ve Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golü penaltıdan El Kaabi'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 21:18