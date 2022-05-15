Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
51. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.
71. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
73. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Hadziahmetovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1
78. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden sert şutunda top üst direkten döndü.
87. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Ahmed Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.