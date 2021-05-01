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Beşiktaş-Hatayspor maçı CANLI

Beşiktaş-Hatayspor maçı CANLI
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider , ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp rakiplerinin kaybetmesini beklemek istiyor. Hatayspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider sahasında Atakaş ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, , , , N'Sakala, , , Ghezzal, , N'Koudou, Larin.

Hatayspor: , , , , , , , Akintola, Boupendza, Traore, Diouf.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL! 65. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı Larin düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 7-0.

GOL! 55. dakikada Larin kendisinin 3. takımının 6. golüne imza atıyor. 6-0.

İlk yarı 5-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GOL! 44. dakikada Rosier'in asistinde Rıdvan topu ağlarla buluşturdu. 5-0.

SAKATLIK! 43. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

GOL! 38. dakikada Ghezzal'ın asistinde N'Koudou şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0.

GOL! 14. dakikada Rosier'in ortasında Ljajic harika bir tek dokunuşla topu Larin'e gönderdi, Kanadalı golcü kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0.

GOL! 10. dakikada Beşiktaş ön alanda presini sürdürdü, Hatayspor defansı hata yaptı Larin ve Atiba paslaştı, Kanadalı golcü dar açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

GOL! 2. dakikada Rachid Ghezzal'in kullandığı korner atışında ön direkte Akintola ters bir kafa vuruşuyla kendi filelerini havalandırdı. 1-0.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Hatayspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sporst 1'de canlı yayınlanıyor.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

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