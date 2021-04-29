Son dakika spor haberi: Hatayspor'da Ömer Erdoğan şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Atakaş Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genç antrenör, Beşiktaş karşılaşmasında takımının başında olmayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Zorlu Beşiktaş mücadelesi öncesi genç teknik adam, takımının başında yer alamayacak.

İşte Hatayspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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