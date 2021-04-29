29 Nisan 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Hatayspor'da Ömer Erdoğan şoku!

Hatayspor'da Ömer Erdoğan şoku!
HATAYSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 39. haftasında 'a konuk olacak 'da, teknik direktör 'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genç antrenör, Beşiktaş karşılaşmasında takımının başında olmayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, teknik direktör 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Zorlu mücadelesi öncesi genç teknik adam, takımının başında yer alamayacak.

İşte Hatayspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR HABERLERİ
Hatayspor seriyi 4 maça çıkardı! Hatayspor seriyi 4 maça çıkardı!
Konya'da puanlar paylaşıldı Konya'da puanlar paylaşıldı
Boupendza ve Diouf'un krallık yarışı! Boupendza ve Diouf'un krallık yarışı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör