CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Hatayspor, 30. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Ömer Erdoğan'ın ekibi Hatayspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Maçta Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

ERSİN DESTANOĞLU CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.