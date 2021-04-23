23 Nisan 2021, Cuma

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Boupendza ve Diouf'un krallık yarışı!

Boupendza ve Diouf'un krallık yarışı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'de 6. sırada bulunan ve 'ya gitme hedefi süren Atakaş 'da, forvetler ve 'un performansları dikkat çekiyor. İki oyuncu, gol krallığı sıralamasında birbirleriyle yarışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'de attıkları 37 golle 5 takımdan daha fazla fileleri havalandıran Atakaş 'un 2 forveti ve , "krallık" için yarışıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da ve performanslarıyla öne çıkıyor.

Ligde 6. sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.

Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.

Toplam 37 gole ulaşan santraforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da "tatlı bir rekabete" girdi.

Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular ve izliyor.

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