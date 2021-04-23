Son dakika spor haberi: Boupendza ve Diouf'un krallık yarışı!
Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada bulunan ve Avrupa'ya gitme hedefi süren Atakaş Hatayspor'da, forvetler Boupendza ve Diouf'un performansları dikkat çekiyor. İki oyuncu, gol krallığı sıralamasında birbirleriyle yarışıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Süper Lig'de attıkları 37 golle 5 takımdan daha fazla fileleri havalandıran Atakaş Hatayspor'un 2 forveti Aaron Boupendza ve Mame Diouf, "krallık" için yarışıyor.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da Boupendza ve Diouf performanslarıyla öne çıkıyor.
Ligde 6. sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.
Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.
Toplam 37 gole ulaşan santraforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da "tatlı bir rekabete" girdi.
Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Cyle Larin izliyor.
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