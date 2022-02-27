Giresunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Giresunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Göztepe maçı 27 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.