03 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Ömer Erdoğan'dan galibiyet yorumu! "Daha farklı bitebilirdi"

Ömer Erdoğan'dan galibiyetin ardından flaş sözler! Daha farklı bitirebilirdik
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında evinde 'ı 3-0 mağlup eden 'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Etkili bir oyun oynadıklarını ve kimseden korkmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Maçı daha farklı bitirebilirdik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

teknik direktörü , 3-0 kazandıkları mücadelesini değerlendirdi.

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Ömer Erdoğan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan itibaren her şeyi çalıştığımız gibi yaptılar. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Direkten dönen bir top var sadece. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Rakip kim olursa olsun bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki deplasmanı düşüneceğiz. 10 kişiyken bile gol pozisyonu aramaya devam ettik. Maç daha farklı da bitebilirdi.

Sezonu başı bu takımı kurarken her oyuncuya bu sezon keyif alacağımız bir oyun oynayacağımızı söyledim. Hep 'oyunu nasıl ileri götürebiliriz' üzerine çalışıyoruz. Bu oyuncu grubu gerçekten çok karakterli... için ben en az 10 kez ona telefon ettim. Çünkü burası bilmediği bir ülkeydi. Çok uğraştık gelmesi için ve o da tecrübesiyle çok şey kattı takıma...

Ömer Erdoğan basın toplantısında konuştu!

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