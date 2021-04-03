03 Nisan 2021, Cumartesi
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Hatayspor-Galatasaray maçında Aaron Boupendza kadroya alınmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin golcüsü Boupendza'ya yapılan son Covid-19 testi negatif çıkmış ve maçta oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Gabonlu forvet, bu maçın kadrosunda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku yaşandı. Gabonlu golcü, corona virüsü testi negatif çıkmasına rağmen, maç kadrosuna alınmadı.
Milli takım kampından gece geç saatlerde dönen Boupendza, teknik heyetle yaptığı son görüşmenin ardından kadroda yer almadı.
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