Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

"Puan kaybetseydik, çok üzülürdüm. Sürekli pozisyona giren, iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Son haftalarda düşüş yaşadık, bu tip maçları özledik. İnşallah ilerisi için bu maç bize moral verecek. "Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu sürekli savunma arkasına koşuyor, bunu defansa söyledik. Çok iyi savunma yapmamız gerektiğini, bu savunmanın önde başlaması gerektiğini anlattık. Rakip savunma ile Taylan Antalyalı'ya top yaptırtmamak istedik. Çok doğru şeyleri yaptık ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim."