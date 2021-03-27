27 Mart 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Galatasaray maçı öncesi flaş Boupendza iddiası! Corona virüsü testi...

G.Saray maçı öncesi flaş Boupendza iddiası! Corona virüsü testi...
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında sahasında 'ı konuk edecek 'da Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli takım kampında bulunan Gabonlu golcünün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında ile kritik bir maça çıkacak olan 'da Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

'nda bulunan yıldız futbolcunun corona virüsü tesitinin pozitif çıktığı iddia edildi. Ganalı gazeteci . konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti." açıklamasında bulundu. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Boupendza, önceki gün 'un 'ni yendiği maçta müthiş bir gole imza atmıştı.

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