Galatasaray maçı öncesi flaş Boupendza iddiası! Corona virüsü testi...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli takım kampında bulunan Gabonlu golcünün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Hatayspor'da Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Gabon Milli Takımı'nda bulunan yıldız futbolcunun corona virüsü tesitinin pozitif çıktığı iddia edildi. Ganalı gazeteci Micky Jr. konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti." açıklamasında bulundu. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.
Boupendza, önceki gün Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yendiği maçta müthiş bir gole imza atmıştı.
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