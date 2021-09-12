Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Peki, Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çaykur Rizespor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rizespor - Hatayspor maçının canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftası oynanan ligde günün ilk karşılaşmalarından biri Çaykur Rizespor ile Hatayspor arasında oynanacak. İşte Rizespor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor - Hatayspor maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, ilk 3 haftada aldığı 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

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