12 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Peki, Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çaykur Rizespor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rizespor - Hatayspor maçının canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftası oynanan ligde günün ilk karşılaşmalarından biri Çaykur Rizespor ile Hatayspor arasında oynanacak. İşte Rizespor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor - Hatayspor maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, ilk 3 haftada aldığı 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Kartal zirveye uçtu! İşte güncel puan durumu Kartal zirveye uçtu! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör