Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Boupendza'dan transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor formasıyla gösterdiği etkili performansla Fenerbahçe, Galatasaray ve bir çok dev kulübün ilgisini çeken Boupendza, transfer açıklamalarında bulundu. Bu sezon ligde attığı 18 golle takımının en önemli oyuncularından birisi olan Gabonlu yıldız, geleceği konusunda merak edilenleri yanıtladı. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor formasıyla gösterdiği etkili performansla Fenerbahçe, Galatasaray ve bir çok dev kulübün ilgisini çeken Boupendza, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Boupendza'nın açıklamalarından satır başları;

"KRASNODAR İLE GÖRÜŞTÜK AMA ANLAŞAMADIK"

"Krasnodar ile iyi bir süreç içindeydik ancak olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Benim en büyük amacım burada sezonu en iyi şekilde bitirebilmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon tamamlandıktan sonra Krasnodar ya da başka bir kulüple transfer gündemim olabilir ancak önceliğim, Atakaş Hatayspor'da sezonu en iyi şekilde tamamlamak."

"BÜYÜK TAKIMLARIN BENİ İSTEMESİ ONUR"

"Benim için büyük kulüplerle ismimin geçmesi bir onur ancak benim için önemli olan, takımımın başarısının devam etmesi. Takımımda ne iş yaptığım önemli. Atakaş Hatayspor'da kontratım devam ediyor. Bu süreçte de, işim dışında başka bir şeyler meşgul olmak istemiyorum. Bundan sonra zaman neyi gösterir, yaşayıp göreceğiz.

Süper Lig, en iyi liglerden biri. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyiz bilinmez. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor ancak önemli olan buradaki görevimi tamamlamak. Sonrasını hep birlikte göreceğiz."

"HATAYSPOR TARAFTARLARI, BAŞARIMIN KÜNEFEDEN GELDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Hatayspor taraftarları, başarımın künefeden geldiğini söylüyorlar. Burada kendimi rahat hissediyorum ve takım arkadaşlarımla uyum içindeyim. Arkadaşlarımın da attığım gollerde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu şekilde devam edebilirim.

Hatay'ın tarihini araştırdım. Güzel bir şehir olduğunu öğrendim. Burada oynayan arkadaşlarım vardı ve onlardan da bilgi aldım. Gelmeden önce böyle bir performans verip veremeyeceğimi tahmin etmek elbette zor ancak hep beraber çalışarak bu başarıları kazanmış olduk."

"ERZURUMSPOR'A ATTIĞIM GOLÜ SEVİYORUM"

"Özel bir çalışmam yok. Sahada spontane gelişen şeyler oluyor. Tabi, gol sevinçlerimi ve bazı denediğim hareketleri taraftarlar ve futbolun estetiği için geliştirmeye çalışıyorum.

Attığım gollerin tamamını çok seviyorum ama Erzurumspor'a attığım gol, içlerinde en sevdiğim gollerden biri."

"ALTAY BAYINDIR VE ABOUBAKAR'I ÇOK BEĞENİYORUM"

"Tüm takımların kalecileri oldukça iyi ancak özellikle Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın en iyi kalecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bana da oldukça zorluk çıkarmıştı.

Ligde çok fazla iyi golcü de var. Aralarında, özellikle Vincent Aboubakar gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Zaten, Fransa'dayken de Süper Lig maçlarını takip etmeye çalışıyordum. Çok fazla kaliteli oyuncu var."

"FUTBOL, TARAFTARLAR İLE GÜZEL"

"Sahada taraftar olursa, futbol daha güzel olur. Biz futbolcuların taraftarlarla oyunları ve düşünceleri değişiyor ancak sağlık açısından insanlar, maçları evlerinden takip etmek durumunda kalıyor. Eminim ki evlerinden izlerken de keyif alıyorlardır ancak benim tercihim, seyircilerin önünde oynamak olurdu.

Şu an 18 golüm var. Belirli bir sayıya kilitlenmek, 'şu kadar gol atacağım' demek çok olanaklı değil. Benim düşüncem en iyi oyunu oynamak, takım arkadaşlarımla birlikte en iyi performansı sergileyerek Hatayspor'a yardım edebilmek."

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