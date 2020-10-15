15 Ekim 2020, Perşembe

HATAYSPOR

Hatayspor'da 3 futbolcunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibine Covid-19 şoku! 3 vaka daha
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

Geçtiğimiz günlerde takım içerisinde 3 pozitif vaka olduğunu açıklayan , 3 futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

A.'dan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi bir şok haber daha geldi. Önceki gün 3 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyuran Hatayspor'da, 3 oyuncunun daha yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekibinde corona şoku! haberin devamı

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