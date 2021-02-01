Hatayspor Eskişehirspor'dan Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Eskişehirspor forması giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte Hatay ekibi tarafından yapılan açıklama...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Eskişehirspor forması giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte Hatay ekibi tarafından yapılan açıklama;

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulübümüze ve Ekrem Kılıçarslan'a hayırlı olsun."

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