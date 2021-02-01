01 Şubat 2021, Pazartesi

HATAYSPOR

Hatayspor Eskişehirspor'dan Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Hatayspor transferi resmen açıkladı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

ekiplerinden , forması giyen 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte ekibi tarafından yapılan açıklama...

ekiplerinden , forması giyen 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte ekibi tarafından yapılan açıklama;

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Vekilimiz katıldı. Kulübümüze ve Ekrem Kılıçarslan'a hayırlı olsun."

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