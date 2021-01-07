07 Ocak 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında? Aaron Boupendza kariyeri

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında? Aaron Boupendza kariyeri
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Sezon başında ekiplerinden 'un transfer ettiği Aaron Boupendza, gündem olmaya devam ediyor. Özellikle ligin 15. haftasında oynanan ve takımının 6-0 kazandığı maçında attığı 4 golle dikkatleri çeken Gabonlu futbolcuyla ilgili arama motorlarında "Aaron Boupendza kimdir?" Aaron Boupendza kaç yaşında?" ve "Aaron Boupendza kariyeri" gibi sorular aratılmaya başlandı. Hatayspor'un forveti ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'de formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Aaron Boupendza gollerine devam ediyor. Son olarak takımının 17. haftada ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Gabonlu forvet, bu haftayı da boş geçmedi.

Son 3 haftada 7 gol atan ve 14 maçta attığı 10 golle Beşiktaşlı futbolcu ile gol krallığını paylaşan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili arama motorlarında "Aaron Boupendza kimdir?" Aaron Boupendza kaç yaşında?" ve "Aaron Boupendza kariyeri" gibi sorular aratılmaya başlandı. İşte Boupendza'nın kariyerine ilişkin tüm bilgiler...

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan futbolcu, 7 Ağustos 1996 tarihinde 'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımında başlayan Gabonlu golcü, 2016 yılında altyapısına transfer oldu.

2017 yılında Bordeaux ile profesyonel sözleşme imzalayan Boupendza; , , ve 'de kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında Hatayspor'a kiralandı.

Bu sezon Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 14 maça çıkan golcü futbolcu, attığı 10 golle takımın sırtlayan isimlerden biri oldu.

'nın formasını da terleten Aaron Boupendza, milli takımla çıktığı 15 maçta 3 gol attı.

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