05 Ocak 2021, Salı
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Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak.
Hatayspor'un yıldızı Gökhan Karadeniz'e Benevento talip!
Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'da forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Karadeniz'e Serie A takımlarından Benevento talip oldu.
Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak.
Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.
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