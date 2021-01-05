05 Ocak 2021, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor'un yıldızı Gökhan Karadeniz'e Benevento talip!

Serie A takımı Hataysporlu yıldıza talip oldu!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'da forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Karadeniz'e Serie A takımlarından Benevento talip oldu.

Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak.

Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.

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