21 Kasım 2020, Cumartesi

HATAYSPOR

Son dakika: Hatayspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcuda...

Hatayspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcuda...
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

ekibi , Rizespor maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 1 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

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