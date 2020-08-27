27 Ağustos 2020, Perşembe

HATAYSPOR

Alexandros Katranis Hatayspor'da

Hatayspor transferi resmen açıkladı
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, 'nın St. Etienne takımında ve Yunanistan da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyunucusu 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

'in yeni ekiplerinden Hatayspor teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Burak Can Çamoğlu ve Isaac Sackey'i renklerine bağlayan Hatay ekibi 'nın St. Etienne takımında ve Yunanistan da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyunucusu 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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