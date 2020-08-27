Alexandros Katranis Hatayspor'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, Fransa'nın St. Etienne takımında ve Yunanistan Milli Takımında da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyunucusu Alexandros Katranis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Burak Can Çamoğlu ve Isaac Sackey'i renklerine bağlayan Hatay ekibi Fransa'nın St. Etienne takımında ve Yunanistan Milli Takımında da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyunucusu Alexandros Katranis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Alexandros Katranis 💪 Kulübümüz, Fransa ekiplerinden Saint-Étienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan asıllı futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı✍️https://t.co/ipqO9X8uMh#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/8K0IakRYnN — Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 27, 2020

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