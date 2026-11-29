Süper Loto'da 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye için yaşanan heyecanın ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango Online sorgulama ekranı...

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto'da 29 Kasım 2026 Pazar gününün çekiliş heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişinde büyük ikramiye için gözler kazandıran numaralara çevrildi. Saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Kupon sahipleri, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı.

Peki, 29 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları ne oldu? Süper Loto'da hangi numaralar çıktı, 6 bilen oldu mu? İşte merak edilenler...

29 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 29 Kasım Pazar günü yapılan çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

İşte Süper Loto'nun kazandıran numaraları:

3-7-11-29-31-38

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI 29 KASIM 2026

6 bilen kişi sayısı: Devir

Kişi başına düşen ikramiye: -

5 bilen kişi sayısı: 36

Kişi başına düşen ikramiye: 123.741,3 TL

4 bilen kişi sayısı: 2.287

Kişi başına düşen ikramiye: 3.881,65 TL

3 bilen kişi sayısı: 49.630

Kişi başına düşen ikramiye: 223,8 TL

2 bilen kişi sayısı:438.083

Kişi başına düşen ikramiye: 25,6 TL

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kupon sahipleri, Milli Piyango Online resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.

Bilet sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz: