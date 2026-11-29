İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Como ile Juventus kozlarını paylaşacak. Cesc Fabregas ile Luciano Spalletti'nin takımlarını karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde merak ediliyor: Como-Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı Como-Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. Cesc Fabregas yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Como, Juventus karşısında iç saha avantajını değerlendirmek istiyor. Luciano Spalletti'nin öğrencileri ise üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmek için deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Juventus maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.

COMO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus platformu üzerinden de takip edebilecek.

İKİ TAKIM AVRUPA GALİBİYETLERİNİN ARDINDAN KARŞILAŞACAK

Como, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK karşısında galibiyet elde ederek moral kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia'yı mağlup eden Juventus ise Serie A'daki son 3 karşılaşmasında topladığı 7 puanla dikkat çekti.

Juventus, bu sezon Serie A'da oynadığı 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Roma ile birlikte bu alanda ligin en başarılı ekipleri arasında yer alıyor.