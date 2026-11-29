İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı Roma-Monza karşılaşmasıyla devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Roma ile deplasmanda galibiyet arayan Monza'nın mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Roma-Monza maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nereden canlı izlenir?

Roma-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonunun 13. haftasında Roma, Monza'yı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında güçlü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullanarak haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor. Ivan Juric yönetimindeki Monza ise puan hanesini genişletmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Roma-Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ROMA-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Roma-Monza maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Roma Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ROMA-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Roma ile Monza arasında oynanacak mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikleriyle izleyebilecek.

ROMA'DAN DİKKAT ÇEKEN GOL PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da çıktığı ilk 12 maçta 36 gol kaydeden Roma, hücum performansıyla dikkat çekiyor. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezonu da kapsayan 19 maçlık yenilmezlik serisini Monza karşısında 20 karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor.

MONZA'DA HEDEF DEPLASMANDAN PUAN ÇIKARMAK

Ligde oynadığı son karşılaşmada Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Monza, Roma deplasmanına moralli gidiyor. Bu sezon dış sahada henüz galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmanın tamamında gol atmayı başardı.