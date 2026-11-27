Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Corendon Alanyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Puan cetvelinde birbirine yakın olan ekipler galibiyet peşinde. Peki, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, ev sahibi avantajını kullanarak puanını yükseltmek istiyor. İlhan Palut'un çalıştırdığı yeşil-beyazlılar ise zorlu deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Akdeniz temsilcisinin ev sahipliğindeki müsabaka Alanya RGüzel Stadyumu'nda oynanacak.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MÜCADELEYİ ALPASLAN ŞEN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında hakem Alpaslan Şen'i görevlendirdi. Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

İKİ EKİP ARASINDA 4 PUANLIK FARK

Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 10 gol atan ve kalesinde 20 gol gören Corendon Alanyaspor, haftaya 12 puanla 14. sırada giriyor. TÜMOSAN Konyaspor ise rakip fileleri 8 kez havalandırırken 18 gol yedi. Konya temsilcisi, 8 puanla 15. basamakta bulunuyor.

SON HAFTAYI PUANSIZ KAPATTILAR

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-1 mağlup oldu. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Her iki takım da bu hafta alacağı galibiyetle taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

CORENDON ALANYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI