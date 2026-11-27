Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Son iki karşılaşmasını kazanan ekipler, galibiyet serisini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış gününde Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Son iki haftayı kayıpsız geçen Karadeniz ekibi, puan tablosundaki yerini iyileştirmek isterken İstanbul temsilcisi üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşması 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, uygun abonelik paketiyle TOD platformundan yararlanabilecek.
İKİ TAKIM ARASINDA 6 PUANLIK FARK
2026-2027 sezonunda geride kalan 12 haftada 23 puan toplayan Kasımpaşa, Süper Lig'de 5. sırada bulunuyor. 17 puanla 10. basamakta yer alan Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor.
KASIMPAŞA'DA SCHREUDER ETKİSİ
Teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesinin ardından çıktığı iki lig maçında da galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa, başarılı grafiğini Karadeniz deplasmanında devam ettirmek istiyor. İstanbul temsilcisi, bu sezon geride kalan 12 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup oldu.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA HEDEF ÜÇTE ÜÇ
Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa engelini de aşması halinde üst üste üçüncü galibiyetine imza atacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI