Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Son iki karşılaşmasını kazanan ekipler, galibiyet serisini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?