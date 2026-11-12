Süper Loto'nun 12 Kasım 2026 Perşembe tarihli çekilişinde kazanan numaralar açıklandı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler büyük ikramiye sonuçlarına çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler için 12 Kasım Süper Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve Milli Piyango Online sorgulama ekranını derledik.

Süper Loto sonuçları 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online'ın düzenlediği çekilişte 6 şanslı numara belirlenirken, kupon sahipleri ikramiye sonuçlarını araştırmaya başladı. Süper Loto kazanan numaralar, büyük ikramiye tutarı ve sorgulama ekranı günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, 12 Kasım Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir, hangi numaralar kazandı?

SÜPER LOTO 12 KASIM 2026 KAZANAN NUMARALAR

Haftanın perşembe çekilişi, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 21.30'da düzenlendi. Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan çekilen 6 numara sonuçların ilan edilmesiyle açıklandı.

İŞTE SONUÇLAR:

16-25-27-29-52-56

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Online, Süper Loto çekiliş sonuçlarını resmî internet sitesinde yayımlıyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, sonuçlar bölümünden çekiliş tarihine ve numarasına göre sorgulama yapabiliyor.

MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV'nin yayınları üzerinden takip edilebiliyor.